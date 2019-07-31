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В Узбекистане у мужчины в желудке нашли 14 слитков золота

Сегодня, 05:24

Контрабандист собирался таким образом вывезти в Индию почти 500 граммов драгметалла

/ Фото: Pixabay

В Узбекистане у мужчины в желудке нашли 14 слитков золота https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA Другие страны Контрабандист собирался таким образом вывезти в Индию почти 500 граммов драгметалла

Правоохранительные органы Узбекистана, в котором ранее в этом месяце температура достигла +47 градусов, задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти почти полкилограмма золота, проглотив его.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете страны, контрабандиста обнаружили в аэропорту Ташкента перед тем, как он сел на рейс до Дели.

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При помощи сканеров у него во внутренних органах обнаружили 14 небольших самодельных слитков золота общим весом 434 граммов совокупной суммой более 150 млн сумов (около 17 тыс. долларов).

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Подобный случай ранее произошел в узбекской столице в мае, когда в желудке женщины, что тоже собиралась вылететь из Узбекистана, был обнаружен 19-граммовый кусок литого золота.

Напомним, что на днях в Индии прооперировали 22-летнюю жительницу, которая жаловалась на постоянную тошноту и рвоту. В результате из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы общей стоимостью в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен).

Похожий случай произошел в Индии прошлой осенью, когда врачи обнаружили у пациентки в пищеварительном тракте полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения.

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Источник: Интерфакс

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