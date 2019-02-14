В Варшаве открыли мемориальную доску на доме бывшей военной миссии УНР

Участие в открытии приняли министр иностранных дел Украины, вице-премьер-министр Польши, мэр Варшавы

Фото: Укринформ

В Варшаве открыли мемориальную доску на доме бывшей военной миссии УНР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/52a/1d8/5c652a1d8219d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/52a/1d8/5c652a1d8219d.jpg 2019-02-14T10:44:00+02:00 Другие страны Участие в открытии приняли министр иностранных дел Украины, вице-премьер-министр Польши, мэр Варшавы

В Варшаве открыли мемориальную доску на доме бывшего отеля "Польский", где в 1919-1920 годах располагалась военная миссия УНР.

Участие в открытии приняли, в частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия РП Петр Глинский, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, польская интеллигенция и представители украинской общины города.

"Ничто так не укрепляет дружбу, как боевое братство. Было очень много примеров, когда мы это доказывали. Такая возможность была 100 лет назад. Тогда поляки вместе с украинцами защищали Варшаву и освобождали Киев", – заявил глава МИД Украины.

Он поблагодарил поляков за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Защищая себя – защищаем польских друзей. Да, мы будем делать это и в дальнейшем", – подчеркнул Климкин.

В свою очередь Глинский отметил, что 100 лет назад украинцы и поляки организовали польско-украинский союз двух свободных народов, стремившихся к независимости. Польский политик подчеркнул, что Польша сейчас поддерживает Украину в сложный момент истории, когда на нее напала Россия, и это сотрудничество реализуется во многих сферах.

"В Варшаве есть много мест, которые свидетельствуют о польско-украинской истории и, без сомнения, мы чествуем эти места", – заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковський.

Он обратил внимание на то, что в Варшаве проживает много украинцев, а польская столица имеет много городов-партнеров в Украине. Мэр также добавил, что польская сторона и в дальнейшем развивать такого рода сотрудничество, а подобные символические моменты показывают, насколько близкими партнерами могут быть поляки и украинцы в объединенной Европе.

Напомним, недавно в Польше активисты сорвали выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, который проходил в городе Быдгощ. Двое мужчин выбежали на сцену и подняли плакаты с надписями "Кремлевский рашизм – долой за Дон" и скандировали "Лапы прочь от Украины"

Ранее посол Украины в Польше АндрейДещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше. По его словам, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

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