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В Великобритании коронавирус унес жизни более 35 тысяч человек

21 мая, 02:27

Елена Кузьмич

За последние сутки в стране было зарегистрировано 2 472 новых случая инфицирования коронавирусом

Число смертей в Великобритании после заражения коронавирусом, достигло 35,7 тысячи. Также в стране наймут более 20 тысяч человек для отслеживания контактов заболевших COVID-19.

Об этом заявил министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливер Дауден.

За сутки отмечены 363 новые смерти от последствий коронавируса. Накануне власти страны сообщили о 545 новых смертях.

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За последние сутки в стране было зарегистрировано 2 472 новых случая инфицирования коронавирусом, и их общее число сейчас составляет 248 293.

Но в целом распространение вируса замедляется, а число смертей и количество пациентов, находящихся в больницах страны с коронавирусом, постепенно сокращается. Как сообщила ранее Служба общественного здравоохранения Англии, 18 мая в Лондоне не было выявлено ни одного нового случая заражения. По оценкам службы и Кембриджского университета, с начала пандемии только в Англии коронавирусную инфекцию перенесли 6,5 млн человек, из них 1,8 млн — в Лондоне (20% жителей столицы).

Ранее Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом и вышла на третье место в мире.

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Великобритания жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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