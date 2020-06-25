В Великобритании начали испытания новой вакцины против коронавируса на людях

Тесты на животных показывают, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ

В Британии проведут испытание еще одной вакцины от COVID-19 на людях. Ранее ученые Оксфордского университета уже начали подобные испытания. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, около 300 человек получат вакцину в течение ближайших недель в рамках исследования, проведенного профессором Робином Шаттоком и его коллегами в Имперском колледже Лондона.

Тесты на животных показывают, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ.

Ранее сообщалось, что потенциальную вакцину ученых Оксфордского университета уже запустили в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае.

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К сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

Главный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что коронавирус продолжит атаковать Великобританию и в 2021 году.

В настоящий момент испытания проводятся во многих странах мира – в настоящее время проводится около 120 программ вакцинации.

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