В Великобритании начинают испытание вакцины от коронавируса на людях

Ученые Оксфордского университета в четверг, 23 апреля, приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Independent.

По словам Хэнкока, Минздрав Британии выделил оксфордским ученым 20 миллионов фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования в Имперском колледже Лондона.

"Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус – это вакцина. Великобритания находится на передовой глобальных усилий. Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь – в Оксфорде и Империале. Оба эти многообещающих проекта быстро прогрессируют, и я сказал ведущим их ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", – сказал Хэнкок.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании запускают массовое производство потенциальной вакцины против коронавируса. Потенциальную вакцину ученых Оксфордского университета уже запустили в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. Как ожидается, к сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

Напомним, недавно в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19 – в исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране.

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