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В Великобритании рассказали, сколько секунд надо мыть руки, чтобы не подцепить коронавирус

3 марта, 22:55

Сергей Пономаренко

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок рассказал подробно о процедуре

В Британии, где зафиксированы случаи коронавируса, рассказали, как долго нужно мыть руки. Министр здравоохранения этой страны Мэттью Хэнкок заявил, что делать эту процедуру нужно каждый раз не менее 20 секунд. За это время, убеждает чиновник, можно спеть два куплета песен.

"Вы должны мыть руки хорошо, с мылом и с горячей водой. До тих пор, пока поете – "С Днем рождения" или "Боже, храни королеву", – сказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Вирус обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. В Украину мужчина с женой прибыли 26 февраля и во время контроля на границе каких-то симптомов заболевания у пары не обнаружили.

Поскольку мужчина бывал в странах, где распространен коронавирус (Италия стала главным очагом эпидемии в Европе), ему посоветовали провести время в самоизоляции, и уже спустя пару дней у украинца проявились симптомы заболевания.

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Великобритания коронавирус

Источник: Сегодня

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