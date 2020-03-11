В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис инфицирована новым коронавирусом. Об этом сообщила газета The Times.

Замминистра, которая сыграла важную роль в формировании британской стратегии по противодействию коронавирусу, почувствовала себя плохо 6 марта. Наличие болезни у нее было подтверждено 10 марта. Она находится в изоляции и, как пишет газета, идет на поправку.

СМИ информирует, что 62-летний политик за последние дни встречалась с сотнями людей, включая членов парламента Великобритании, а также посещала прием, который премьер-министр Борис Джонсон устраивал в своей резиденции на Даунинг-стрит по случаю Международного женского дня.

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Также она встречалась с избирателями в своем округе в графстве Бедфордшир на востоке Англии. На выходных у женщины проявились симптомы, типичные для болезни, вызываемой коронавирусом — сухой кашель, высокая температура, боли в груди.

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Газета пишет, что санитарные власти запустили стандартную процедуру установления личности всех людей, с которыми контактировала Дорис. В случае необходимости у них будут взяты анализы. О том, находится среди них британский премьер-министр и был ли он проверен на коронавирус, пока не сообщается.

Ранее в Британии, где зафиксированы случаи коронавируса, рассказали, как долго нужно мыть руки. Министр здравоохранения этой страны Мэттью Хэнкок заявил, что делать эту процедуру нужно каждый раз не менее 20 секунд. За это время, убеждает чиновник, можно спеть два куплета песен.

Видео: СНБО

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