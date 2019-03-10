В Венесуэле частично возобновили электроснабжение

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию

Фото: AFP

В Венесуэле частично возобновили электроснабжение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg 2019-03-10T17:09:00+02:00 Другие страны Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию

Электроснабжение в столице Венесуэлы Каракасе восстановлено примерно на 40%. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Телесур" со ссылкой на государственную энергетическую компанию Corpoelec.

По информации телеканала, электроснабжение в примыкающем к столице штате Миранда восстановлено на 20%, в штате Ансоатеги – на 20%, Гуарико – на 15%, Баринас – на 10%. В других штатах продолжаются работы по восстановлению энергосистемы.

По информации радиостанции "Унион радио", в прилегающих к Каракасу штатах Миранда и Варгас – в последнем находится аэропорт Симон Боливар – происходит частичное возобновление энергоснабжения. В соцсетях распространяются фотографии, показывающие отдельные здания столицы Каракаса освещенными.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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