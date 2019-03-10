Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле частично возобновили электроснабжение

Сегодня, 17:09

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию

Фото: AFP
В Венесуэле частично возобновили электроснабжение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg Другие страны Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию

Электроснабжение в столице Венесуэлы Каракасе восстановлено примерно на 40%. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Телесур" со ссылкой на государственную энергетическую компанию Corpoelec.

По информации телеканала, электроснабжение в примыкающем к столице штате Миранда восстановлено на 20%, в штате Ансоатеги – на 20%, Гуарико – на 15%, Баринас – на 10%. В других штатах продолжаются работы по восстановлению энергосистемы.

По информации радиостанции "Унион радио", в прилегающих к Каракасу штатах Миранда и Варгас – в последнем находится аэропорт Симон Боливар – происходит частичное возобновление энергоснабжения. В соцсетях распространяются фотографии, показывающие отдельные здания столицы Каракаса освещенными.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, электроснабжение, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле частично возобновили электроснабжение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы – МИД Германии

Сегодня, 12:01

Евросоюз намерен поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Блэкаут в Венесуэле: правозащитники сообщают о смерти тяжелобольных пациентов

Сегодня, 11:36

15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа

За сутки жертвами блэкаута в Венесуэле стали около десяти человек

Сегодня, 02:26

Закрыты магазины, рестораны и даже станции метро

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Вчера, 21:25

Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Цены на электричество пересчитают по-новому

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

ТОП-5 вакансий с зарплатой 100 тысяч гривен в месяц

Показали элитный особняк Гладковского-младшего