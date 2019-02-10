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В Венесуэле еще один военный начальник признал Гуайдо президентом

Сегодня, 11:29

Полковник сухопутных войск Венесуэлы признал лидера оппозиции главой государства

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
В Венесуэле еще один военный начальник признал Гуайдо президентом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg Другие страны Полковник сухопутных войск Венесуэлы признал лидера оппозиции главой государства

Полковник сухопутных войск Венесуэлы – Рубен Альберто Паз Хименес – признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором человек в военной форме, который представился полковником Хименесом, заявил о признании Гуайдо и призвал венесуэльские власти пропустить гуманитарную помощь, доставленную в специальный центр по ее распределению в колумбийском приграничном городе Кукута.

Напомним, ранее лидера оппозиции в качестве главы государства признал генерал Военно-воздушных сил страны – руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Позже в ВВС его назвали предателем, а президент Николас Мадуро после визита на базу Либертадор заявил о верности Военно-воздушных сил действующему руководству республики.

Также в поддержку Гуайдо высказывался капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве республики в США.

Как сообщалось, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что он не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.

Также мы сообщали о том, что консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар поддержала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и признала его исполняющим обязанности главы своего государства.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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