В Венесуэле еще один военный начальник признал Гуайдо президентом
Полковник сухопутных войск Венесуэлы признал лидера оппозиции главой государства
Полковник сухопутных войск Венесуэлы – Рубен Альберто Паз Хименес – признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором человек в военной форме, который представился полковником Хименесом, заявил о признании Гуайдо и призвал венесуэльские власти пропустить гуманитарную помощь, доставленную в специальный центр по ее распределению в колумбийском приграничном городе Кукута.
Напомним, ранее лидера оппозиции в качестве главы государства признал генерал Военно-воздушных сил страны – руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес.
Позже в ВВС его назвали предателем, а президент Николас Мадуро после визита на базу Либертадор заявил о верности Военно-воздушных сил действующему руководству республики.
Также в поддержку Гуайдо высказывался капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве республики в США.
Как сообщалось, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что он не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.
Также мы сообщали о том, что консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар поддержала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и признала его исполняющим обязанности главы своего государства.
На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.
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