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В Венесуэле из-за употребления загрязненной воды погибли 15 детей

Сегодня, 04:44

Водоснабжение не доходит до семей

Фото: Pixabay
В Венесуэле из-за употребления загрязненной воды погибли 15 детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b0/9b9/5c64b09b93335.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b0/9b9/5c64b09b93335.jpg Другие страны Водоснабжение не доходит до семей

Употребление загрязненной воды стало причиной гибели 15 детей в штате Ансоатеги. Об этом сообщила в среду депутатка Национальной ассамблеи (парламента) страны Нора Брачо.

"В Ансоатеги из-за загрязнения воды скончались 15 детей, они голодали, их состояние оценивалось как тяжелое, — сказала депутатка. — Водоснабжение не доходит до наших семей".

Трансляцию выступления Брачо вел частный интернет-телеканал VPItv. В связи с трагедией в Ансоатеги член парламента подчеркнула необходимость скорейшего поступления в страну гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток. Тут канализационные стоки попадают прямо в воду. Чиновники говорят, все из-за того, что крысы прогрызли плотину станции очистки.

Также напомним, что президент США Дональд Трамп считает, что в гибели детей, которые прибыли в Соединенные Штаты вместе со своими родителями — нелегальными иммигрантами, виноваты представители Демократической партии, не позволяющие американскому правительству возвести стену на границе с Мексикой. 

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Тег Венесуэла, вода, загрязнение, гибель детей

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УНН

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