В Венесуэле конституционная ассамблея разрешила продолжить расследование против Гуайдо

Конституционная ассамблея поддерживает президента Мадуро

Фото: AFP

В Венесуэле конституционная ассамблея разрешила продолжить расследование против Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fee/c54/5c9feec542a92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fee/c54/5c9feec542a92.jpg 2019-04-03T04:00:51+03:00 Другие страны Конституционная ассамблея поддерживает президента Мадуро

Конституционная ассамблея Венесуэлы разрешила продолжить уголовное преследование лидера оппозиции Хуана Гуайдо после получения ходатайства Верховного суда о лишении его депутатской неприкосновенности.

"Учитывая получение ходатайства от Верховного суда, Конституционная ассамблея постановляет разрешить продолжить уголовное преследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо", — сказал председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

"В нормальных условиях это ходатайство направили бы в Национальную ассамблею, но сегодня она не существует как работающий орган", — отметил Кабельо.

С декабря 2015 года однопалатный парламент Венесуэлы контролируется оппозицией. В августе 2016 года Верховный суд признал все ее дальнейшие решения не имеющими силы. По инициативе Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума была созвана Конституционная ассамблея, которая поддерживает президента.

В понедельник Верховный суд попросил КА лишить Гуайдо парламентского иммунитета из-за нарушения судебного запрета. В январе инстанция постановила, что Гуайдо не может выезжать из страны в связи с начатым в его отношении предварительным расследованием.

Несмотря на это, 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели политик посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

Напомним, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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