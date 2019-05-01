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Акции протеста против Мадуро в Венесуэле – правоохранители уже задержали 83 человека

1 мая, 11:06

Больше всего митингующих власти задержали в штате Сулия

Фото: AFP

В Венесуэле в ходе акций протеста против правительства уже задержаны не менее 83 человек. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"Мы подтверждаем сведения о 83 арестах за участие в манифестациях сегодня", — говорится в тексте записи.

Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

Напомним, 29 марта значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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Тег Венесуэла, протесты, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

AFP

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