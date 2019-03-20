В Венесуэле назвал опасными заявления Трампа и Болсонару о ситуации в стране
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает опасные заявления президентов США и Бразилии
Руководство Венесуэлы считает угрожающими безопасности региона заявления президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Жаира Болсонару, сделанные во вторник относительно возможного развития событий вокруг Боливарианской Республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает опасные заявления президентов США и Бразилии/ Особенную озабоченность вызывает чрезвычайное влияние агрессивной риторики США на Бразилию и Трампа на Болсонару. Правительство Венесуэлы выражает протест в связи с подобными заявлениями, угрожающим миру и безопасности в регионе", — добавил дипломат.
Ранее Трамп вновь подтвердил, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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