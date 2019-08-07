/ Фото: AFP

В Венесуэле не видит перспектив силового разрешения кризиса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B5 2019-08-07T02:39:50+03:00 Другие страны Участники встречи подтвердили намерение оказывать экстренную помощь нуждающимся венесуэльцам

Внутриполитический и социально-экономический кризисы в Венесуэле могут быть преодолены исключительно путем переговоров с последующей организацией и проведением свободных выборов. Об этом говорится в совместном заявлении международной контактной группы по Венесуэле.

"Группа решительно отвергает любое силовое решение и призывает стороны проявить честность и способность к достижению компромисса с тем, чтобы незамедлительно добиться конкретных результатов переговоров", — говорится в заявлении. По мнению участников встречи, примерами таковых могли бы стать проведение в Боливарианской Республике "прозрачных выборов с участием международных наблюдателей, восстановление функционирования соответствующих государственных институтов власти, укрепление национального согласия и восстановление экономики".

В заявлении подчеркивается необходимость скоординированных и взаимодополняющих действий всех вовлеченных в ситуацию сторон в целях выработки решения кризиса самими венесуэльцами. Кроме того, участники встречи подтвердили намерение оказывать экстренную помощь нуждающимся венесуэльцам, в том числе находящимся за пределами Боливарианской Республики.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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