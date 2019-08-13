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В Венесуэле опровергли информацию о планах распустить парламент

Сегодня, 02:02

Национальная ассамблея уже фактически ликвидирована и не функционирует

/ Фото: AFP

Руководство Венесуэлы не намерено в ближайшее время распускать контролируемую оппозицией Национальную ассамблею (однопалатный парламент) страны. Об этом в понедельник сообщил глава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо в ответ на заявление лидера оппозиции Хуана Гуайдо о наличии подобных планов у властей.

"Национальная ассамблея уже фактически ликвидирована и не функционирует, какой смысл ее распускать?", – заявил политик. 

Кабельо также добавил, что не исключает возможность парламентских выборов "в скором времени", не уточнив формат и дату их проведения.

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Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.

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Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла парламент

Источник: ТАСС

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