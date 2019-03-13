В Венесуэле освободили журналиста, которого подозревали в попытке саботажа на ГЭС
Работник СМИ был задержан Боливарианской службой разведки
Власти Венесуэлы освободили известного журналиста Луиса Карлоса Диаса.
Об этом сообщила радиостанция "Унион Радио".
Диас, имеющий гражданство Венесуэлы и Испании, ранее был задержан Боливарианской службой разведки.
По данным Национального профсоюза работников СМИ южноамериканской страны, его подозревали в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
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