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В Венесуэле освободили журналиста, которого подозревали в попытке саботажа на ГЭС

Сегодня, 02:01

Работник СМИ был задержан Боливарианской службой разведки

Фото: AFP
В Венесуэле освободили журналиста, которого подозревали в попытке саботажа на ГЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg Другие страны Работник СМИ был задержан Боливарианской службой разведки

Власти Венесуэлы освободили известного журналиста Луиса Карлоса Диаса.

Об этом сообщила радиостанция "Унион Радио".

Диас, имеющий гражданство Венесуэлы и Испании, ранее был задержан Боливарианской службой разведки.

По данным Национального профсоюза работников СМИ южноамериканской страны, его подозревали в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

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Тег Венесуэла

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Источник:

ТАСС

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