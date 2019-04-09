В Венесуэле озвучили рекордный срок восстановления системы электроснабжения

В Венесуэл речь идет сначала о краткосрочном периоде до 30 дней, а потом и плане на год

Фото: AFP

В Венесуэле озвучили рекордный срок восстановления системы электроснабжения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg 2019-04-09T00:01:00+03:00 Другие страны В Венесуэл речь идет сначала о краткосрочном периоде до 30 дней, а потом и плане на год

Работы по восстановлению функционирования системы электроэнергии Венесуэлы могут занять до года. Об этом сообщил министр электроэнергетики страны Игор Гавидиа в эфире местного телеканала.

"Мы будем решать проблемы по плану, который перед нами поставил президент Николас Мадуро, речь идет о краткосрочном периоде до 30 дней, периоде от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, и плане на год", — заявил Гавидиа. Он возглавил венесуэльское министерство электроэнергетики 1 апреля 2019 года.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле озвучили рекордный срок восстановления системы электроснабжения". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.