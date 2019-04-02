В Венесуэле полиция использовала слезоточивый газ для разгона участников акции протеста

Сведений о пострадавших среди участников акции или стражей порядка обнародовано не было

Фото: AFP

В Венесуэле полиция использовала слезоточивый газ для разгона участников акции протеста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg 2019-04-02T01:31:32+03:00 Другие страны Сведений о пострадавших среди участников акции или стражей порядка обнародовано не было

Сотрудники полиции Венесуэлы в понедельник использовали слезоточивый газ для разгона манифестантов в городе Валенсия, столице штата Карабобо. Люди вышли на улицы из-за проблем с энергоснабжением.

Сведений о пострадавших среди участников акции или стражей порядка обнародовано не было. Выступления граждан, недовольных отключениями электричества и воды, идут в Боливарианской Республике с воскресенья.

Президент страны Николас Мадуро 31 марта объявил о введении на 30 дней ограничений на распределение и потребление электроэнергии. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо счел это решение подтверждением неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом, а в понедельник призвал сограждан протестовать против каждого отключения воды или света.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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