В Венесуэле появятся военные базы России: у Гуайдо раскрыли цели Кремля
Интересы России определяются исключительно геополитикой, считает представитель Хуана Гуайдо в Колумбии
Появление в Венесуэле двух самолетов с российскими военнослужащими и грузом – это предвестник появления в стране военных баз РФ, считает представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Колумбии Умберто Кальдерон Берти.
"Не думайте, что российские самолеты прибыли только на время. Как и три-четыре года назад, Россия продолжает настаивать на установке своих военных баз в Венесуэле, в первую очередь — баз подводных лодок", — заявил он 26 марта.
В то же время, по словам Берти, интересы России отличаются от китайских.
"Китай заинтересован в сохранении торговых отношений и поставках венесуэльской нефти. Интересы России определяются геополитикой", — констатировал представитель Гуайдо.
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.
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