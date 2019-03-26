В Венесуэле появятся военные базы России: у Гуайдо раскрыли цели Кремля

Интересы России определяются исключительно геополитикой, считает представитель Хуана Гуайдо в Колумбии

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

В Венесуэле появятся военные базы России: у Гуайдо раскрыли цели Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a75/50a/5c9a7550a8453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a75/50a/5c9a7550a8453.jpg 2019-03-26T20:54:00+02:00 Другие страны Интересы России определяются исключительно геополитикой, считает представитель Хуана Гуайдо в Колумбии

Появление в Венесуэле двух самолетов с российскими военнослужащими и грузом – это предвестник появления в стране военных баз РФ, считает представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Колумбии Умберто Кальдерон Берти.

"Не думайте, что российские самолеты прибыли только на время. Как и три-четыре года назад, Россия продолжает настаивать на установке своих военных баз в Венесуэле, в первую очередь — баз подводных лодок", — заявил он 26 марта.

В то же время, по словам Берти, интересы России отличаются от китайских.

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"Китай заинтересован в сохранении торговых отношений и поставках венесуэльской нефти. Интересы России определяются геополитикой", — констатировал представитель Гуайдо.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.

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