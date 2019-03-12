В Венесуэле поймали двух подозреваемых в попытке саботажа на ГЭС
Двое человек якобы пытались сломать систему связи
В Венесуэле задержали двух человек, которых обвиняют в попытке сломать систему связи на ГЭС имени Симона Боливара. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, в обращении к гражданам страны, которое транслировалось в приложении "Перископ".
"Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответь перед законом", — заявил президент страны.
По этого словам, задержанные дают показания.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.
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