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В Венесуэле поймали двух подозреваемых в попытке саботажа на ГЭС

Сегодня, 04:06

Двое человек якобы пытались сломать систему связи

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
В Венесуэле поймали двух подозреваемых в попытке саботажа на ГЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/408/881/5c54088816abd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/408/881/5c54088816abd.jpg Другие страны Двое человек якобы пытались сломать систему связи

В Венесуэле задержали двух человек, которых обвиняют в попытке сломать систему связи на ГЭС имени Симона Боливара. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, в обращении к гражданам страны, которое транслировалось в приложении "Перископ".

"Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответь перед законом", — заявил президент страны.

По этого словам, задержанные дают показания.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, подозреваемые, ГЭС, саботаж, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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