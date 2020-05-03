В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы охрана застрелила почти полсотни заключенных

По словам сотрудника колонии, число погибших будет расти

В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибли не менее 46 человек и многие получили ранения.

Об этом сообщает El Nacional.

"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.

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При попытке прорваться за пределы тюрьмы десятки заключенных были застрелены служащими.

По словам сотрудника колонии, число погибших "будет расти", потому что состояние ряда пострадавших оценивается как "крайне тяжелое", сообщило в субботу агентство EFE .

Между тем, в пятницу вечером венесуэльская газета El Nacional сообщала и о 50 пострадавших.

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Среди пострадавших есть сотрудники тюрьмы, в том числе директор исправительного учреждения Карлос Торо, получивший несколько ножевых ранений. Один лейтенант венесуэльской Нацгвардии получил осколочные ранения из-за взрыва гранаты.

Отмечается, что в местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс, врачам не хватает оборудования и донорской крови.

Видео: Reuters

В свою очередь, правоохранители пытаются выяснить обстоятельства возникновения беспорядков в тюрьме.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять заключенных погибли во время беспорядков, произошедших в тюрьме "Мигель Кастро Кастро" на окраине перуанской столицы Лимы.

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А в столице Аргентины Буэнос-Айресе заключенные тюрьмы в районе Вилья Девото устроили массовый бунт, требуя спасти их от распространения коронавируса.

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