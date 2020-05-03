В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы охрана застрелила почти полсотни заключенных

В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибли не менее 46 человек и многие получили ранения.
Об этом сообщает El Nacional.
"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.
При попытке прорваться за пределы тюрьмы десятки заключенных были застрелены служащими.
По словам сотрудника колонии, число погибших "будет расти", потому что состояние ряда пострадавших оценивается как "крайне тяжелое", сообщило в субботу агентство EFE .
Между тем, в пятницу вечером венесуэльская газета El Nacional сообщала и о 50 пострадавших.
Среди пострадавших есть сотрудники тюрьмы, в том числе директор исправительного учреждения Карлос Торо, получивший несколько ножевых ранений. Один лейтенант венесуэльской Нацгвардии получил осколочные ранения из-за взрыва гранаты.
Отмечается, что в местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс, врачам не хватает оборудования и донорской крови.
В свою очередь, правоохранители пытаются выяснить обстоятельства возникновения беспорядков в тюрьме.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять заключенных погибли во время беспорядков, произошедших в тюрьме "Мигель Кастро Кастро" на окраине перуанской столицы Лимы.
А в столице Аргентины Буэнос-Айресе заключенные тюрьмы в районе Вилья Девото устроили массовый бунт, требуя спасти их от распространения коронавируса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк