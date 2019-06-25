В Венесуэле приземлился российский военный самолет

Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте

Фото: twitter.com/FedericoBlackB.

В понедельник, 24 июня, в главном аэропорту Венесуэлыприземлился самолет ВКС России, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Информацию о российском самолете в Венесуэле также подтверждает сервис Flightradar24, отслеживающий полеты самолетов в реальном времени.

По словам очевидца, в понедельник в Международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара был замечен военно-транспортный самолет Ил-62 с бортовым номером RA-86 496.

Согласно данным Flightradar24, этот самолет зарегистрирован на ВКС России. Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте, на борту было около сотни военных.

Напомним, в конце марта этого года в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) сообщили, что в Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов.

Кроме того, в сети появилась информация, что для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, в Венесуэлу нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". В то же время, подтвердить присутствие россиян в стране так и не удалось.

Также сообщалось, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

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