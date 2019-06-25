Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле приземлился российский военный самолет

25 июня, 02:45

Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте

Фото: twitter.com/FedericoBlackB
Фото: twitter.com/FedericoBlackB.

В понедельник, 24 июня, в главном аэропорту Венесуэлыприземлился самолет ВКС России, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Информацию о российском самолете в Венесуэле также подтверждает сервис Flightradar24, отслеживающий полеты самолетов в реальном времени.

По словам очевидца, в понедельник в Международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара был замечен военно-транспортный самолет Ил-62 с бортовым номером RA-86 496.

Согласно данным Flightradar24, этот самолет зарегистрирован на ВКС России. Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте, на борту было около сотни военных.

Напомним, в конце марта этого года в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) сообщили, что в Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов.

Кроме того, в сети появилась информация, что для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, в Венесуэлу нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". В то же время, подтвердить присутствие россиян в стране так и не удалось.

Также сообщалось, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Венесуэла, самолет, военные

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле приземлился российский военный самолет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болтон обсудил с российским коллегой ситуацию в Украине и контроль над вооружениями

Вчера, 23:39

Дипломаты также обсудили ситуацию в Венесуэле

ООН оставит своих представителей в Венесуэле

22 июня, 05:36

Представители ООН будут оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека

Трамп теряет терпение из-за ситуации в Венесуэле

20 июня, 04:45

Представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы прислушаться к советам верховного комиссара ООН

20 июня, 02:03

Верховный комиссар ООН по правам человека пробудет в Венесуэле с 19 по 21 июня

Покушение на Мадуро: президент Венесуэлы назвал цену за свою голову

19 июня, 12:55

Глава Боливарианской Республики считает, что на подготовку взрыва ушло несколько миллионов долларов

Помпео и Могерини обсудили Венесуэлу и Украину

19 июня, 03:25

Представители США И ЕС обсудили темы, представляющие взаимный интерес тем и общие вызовы

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Обильное питье: печальные последствия

Зеленский одним словом описал скандал с Радой

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Всплыли подробности выстрела копами в 5-летнего мальчика

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил и.о.

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь