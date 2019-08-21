В Венесуэле произошел новый блэкаут

С начала года в Венесуэле неоднократно происходили аварии на линиях электропередач и подстанциях

/ Фото: AFP

Ремонтные бригады смогли устранить последствия аварии, оставившей без электричества ряд районов Венесуэлы, в том числе столицу. Об этом сообщила в Twitter государственная энергетическая компания Corpoelec.

"Полностью восстановлена подача электроснабжения после аварии, затронувшей некоторые зоны Каракаса и штата Миранда", — говорится в записи. Из-за проблем с электричеством ранее прекратили работу две линии столичного метрополитена. По данным оппозиции, отключение энергии было зафиксировано в 11 штатах. Сведений о его причинах обнародовано не было.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

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Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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