В Венесуэле произошел очередной блэкаут

Причины нового отключения электроэнергии в Венесуэле пока неизвестны

Фото: AFP

В Венесуэле произошел очередной блэкаут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg 2019-03-30T02:24:32+02:00 Другие страны Причины нового отключения электроэнергии в Венесуэле пока неизвестны



Гуайдо призвал народ выйти на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.



Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 регионах страны. Об этом в пятницу сообщила газета "Насиональ".

По ее данным, причины нового отключения электроэнергии пока неизвестны. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти в воскресенье, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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