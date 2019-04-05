Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Сегодня, 04:27

Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

Фото: Pixabay
В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Другие страны Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.

"Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", – следует из сообщения. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, что в Венесуэле продолжается и энергетический кризис, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Венесуэла, взрыв, нефтепровод

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США заставят российских военных уйти из Венесуэлы – Помпео

Вчера, 15:30

Вашингтон четко дал понять Москве, что США готовы сделать все необходимое

Россия может отправить в Венесуэлу больше военных

Вчера, 14:41

В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Приход США или расстрел Гуайдо – как разрешится конфликт в Венесуэле

Вчера, 12:07

По словам эксперта, кризис в Венесуэле закончится не так, как все ожидают

В Венесуэле суд начал уголовный процесс против Гуайдо

Вчера, 06:25

Ранее он был лишен парламентской неприкосновенности

США разместили гуманитарную помощь для Венесуэлы на острове Кюрасао

3 апреля, 21:16

В МИД РФ призвали власти Кюрасао не допускать "использования территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры"

США подготовили план помощи Венесуэле после ухода Мадуро: появились детали

3 апреля, 19:03

Администрация Трампа подготовила план восстановления экономики Венесуэлы, который получил название "День 2"

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией