В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

Фото: Pixabay

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg 2019-04-05T04:27:46+03:00 Другие страны Взрыв нефтепровода произошел в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики

Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.

"Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", – следует из сообщения. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, что в Венесуэле продолжается и энергетический кризис, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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