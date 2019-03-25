Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле произошло новое отключение электричества

Сегодня, 22:47

О причинах происшествия пока не сообщается

Фото: AFP
В Венесуэле произошло новое отключение электричества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg Другие страны О причинах происшествия пока не сообщается

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в ряде районов Венесуэлы, в том числе – в столице – Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

Отмечается, что в Каракасе без света осталось несколько районов. Нарушена работа метро и минимум одной из больниц.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за авариюна "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, отключение, электричество, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле произошло новое отключение электричества". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Методы Советского Союза: зачем российские военные прибыли в Венесуэлу

Сегодня, 11:44

Кремль пытается показать военное присутствие и защитить свои интересы

В Венесуэле рассказали, зачем в страну прибыли российские военные

Сегодня, 03:52

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту

В столицу Венесуэлы прибыли два самолета Минобороны России

Вчера, 18:49

В Венесуэле заметили российских военных и начальника штаба Сухопутных сил РФ

Мадуро: Сорван план моего убийства

Вчера, 08:59

Лидер южноамериканской страны рассказал, кто готовил план его ликвидации и пообещал новые аресты

В Венесуэле заявляют о "краже" 30 миллиардов долларов

Вчера, 08:08

Действующие власти прогнозировано обвиняют во всем американцев за вывоз активов страны из заграничных банков

Страны Южной Америки создали новый политический блок

23 марта, 09:10

В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Катя Кищук показала голую грудь