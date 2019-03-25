В Венесуэле произошло новое отключение электричества

О причинах происшествия пока не сообщается

Фото: AFP

В Венесуэле произошло новое отключение электричества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg 2019-03-25T22:47:00+02:00 Другие страны О причинах происшествия пока не сообщается

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в ряде районов Венесуэлы, в том числе – в столице – Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

Отмечается, что в Каракасе без света осталось несколько районов. Нарушена работа метро и минимум одной из больниц.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за авариюна "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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