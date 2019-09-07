В Венесуэле против лидера оппозиции открыли уголовное дело

С просьбой о начале расследования в отношении Гуайдо к генеральной прокуратуре обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

/ Фото: AFP

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

"Я должен сообщить об открытии уголовного расследования, которое мы начали вчера после получения новостей о преступных действиях со стороны Ванессы Неуманн, Мануэля Авенданьо и депутата Хуана Гуайдо. Они участвовали в незаконных переговорах об отказе от исторических притязаний Венесуэлы на территорию Эссекибо в обмен на политическую поддержку Великобританией несуществующего статуса и. о. президента", — заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. Его слова опубликованы в Twitter ведомства.

Телеканал Venezolana de Televisión сообщил, что уголовное дело ведется по статье "измена родине". Ранее с просьбой о начале расследования в отношении Гуайдо к генеральной прокуратуре обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Напомним, что территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой длится уже несколько десятков лет. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти. В минувший четверг исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес заявила, что Гуайдо и люди из его окружения вели переговоры о передачи спорной пограничной территории Гайане.

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В 1966 году, сразу после провозглашения независимости Гайаны, Каракас и Джорджтаун подписали Женевское соглашение, которое предусматривало создание двусторонней комиссии для выработки удовлетворительного решения территориального спора в течение четырех лет при посредничестве ООН. По истечении указанного срока, так и не найдя точек соприкосновения, страны подписали протокол, замораживавший решение конфликта на 12 лет. Однако в 1982 году Каракас отказался повторно ратифицировать его, после чего каждое последующее венесуэльское правительство предъявляло претензии на спорные территории.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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Напомним, что в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Напомним, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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