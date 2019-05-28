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В Венесуэле пройдут выборы в парламент страны

28 мая, 07:53

Мадуро призвал обновить парламент на выборах, чтобы "покончить с порочным кругом"

Фото: AFP

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение выборов в парламент страны – Национальную ассамблею. Об этом сообщается в его Twitter.

"Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации", – заявил он.

Также Мадуро заверил, что проведение выборов планируется на ближайшее время, однако не назвал даже приблизительных сроков.

Стоит добавить, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к проведению всеобщих выборов в стране.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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