В Венесуэле рассказали, зачем в страну прибыли российские военные
Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту
В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.
Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, пишет DW.
Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников", сообщает агентство AP.
В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.
Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.
В то же время российские СМИ сообщают, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.
При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, агентство сообщает, что во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.
Ранее стало известно, что в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных. По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
Напомним, ранее депутаты местного парламента заподозрили попытки вывоза из Венесуэлы в Россию 20 тонн золота. Оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию свой "золотой запас".
В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. "Режим Мадуро делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа".
А тем временем действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро мерещится заговор от США. Он считает, что задержанная властями "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.
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