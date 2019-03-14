В Венесуэле состоится вторая фаза военных учений

Учения пройдут на фоне завершившегося блэкаута

Фото: AFP

В Венесуэле состоится вторая фаза военных учений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg 2019-03-14T04:08:10+02:00 Другие страны Учения пройдут на фоне завершившегося блэкаута

Вторая фаза военных учений пройдет в ближайшие выходные дни в Венесуэле. Об этом сообщил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"В ближайшие выходные дни под кодовым названием Ana Karina Rote будут возобновлены военные учения в их второй фазе", – цитируют заявление чиновника местные СМИ.

В ходе учений будут отрабатываться действия по защите электросетей и инфраструктуры снабжения водой.

Учения пройдут на фоне завершившегося блэкаута, вызванного аварией на крупнейшей в стане ГЭС "Эль-Гури". По мнению венесуэльских властей, авария стала следствием диверсии.

Первый этап военных учений в Венесуэле прошел в феврале текущего года.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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