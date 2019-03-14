В Венесуэле состоится вторая фаза военных учений
Учения пройдут на фоне завершившегося блэкаута
Вторая фаза военных учений пройдет в ближайшие выходные дни в Венесуэле. Об этом сообщил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
"В ближайшие выходные дни под кодовым названием Ana Karina Rote будут возобновлены военные учения в их второй фазе", – цитируют заявление чиновника местные СМИ.
В ходе учений будут отрабатываться действия по защите электросетей и инфраструктуры снабжения водой.
Учения пройдут на фоне завершившегося блэкаута, вызванного аварией на крупнейшей в стане ГЭС "Эль-Гури". По мнению венесуэльских властей, авария стала следствием диверсии.
Первый этап военных учений в Венесуэле прошел в феврале текущего года.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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