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В Венесуэле стоимость набора продуктов на месяц превысила 80 минимальных зарплат

22 августа, 00:14

За месяц цена продуктовой корзины выросла на 23,7%

Цены на витрине магазина в Каракасе

Цены на витрине магазина в Каракасе / Фото: AFP

Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле подорожал в июле до 3,24 млн боливаров (порядка 220 долларов), что составляет 81 минимальную зарплату. Такие данные обнародовал Центр документирования и социального анализа федерации учителей южноамериканской страны.

За месяц цена продуктовой корзины выросла на 23,7%, а в годовом выражении — на 47 тыс. процентов. Минимальная зарплата в Венесуэле в настоящее время равна 40 тыс. боливаров (2,7 доллара), что меньше, чем где бы то ни было в регионе. Согласно подсчетам депутата Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хосе Герры, ее получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Международный валютный фонд спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

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Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

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Фото из открытых источников

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Источник: ТАСС

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