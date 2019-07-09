В Венесуэле сторонники Мадуро собираются на митинг

Сторонники Мадуро собираются в субботу, 13 июля, выйти на митинги

Фото: AFP

Сторонники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются в субботу, 13 июля, выйти на митинги, чтобы выразить протест в отношении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Боливарианской Республике. Об этом сообщил председатель венесуэльской Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо.

Ранее Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. В докладе говорится, что 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству. Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились 793 человека, произвольно лишенных свободы.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Агентство назвало возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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