В Венесуэле суд начал уголовный процесс против Гуайдо

Ранее он был лишен парламентской неприкосновенности

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

В Венесуэле суд начал уголовный процесс против Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg 2019-04-04T06:25:31+03:00 Другие страны Ранее он был лишен парламентской неприкосновенности

Уголовный процесс против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, запущен. Об этом сообщил член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа.

"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", – заявил он. Законодатель отметил, что "решение будет принято правовой системой на основе соответствующих доказательств". По его словам, Гуайдо "должен ответить за все, что сделал и за предательство родины".

Как сообщалось, накануне Гуайдо решением НУС и по рекомендации Верховного суда Венесуэлы был лишен парламентской неприкосновенности. "Преследование Хуана Гуайдо по закону официально санкционировано", – объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

Сам Гуайдо после оглашения решения НУС заявил, что не намерен прекращать борьбу против властей. "Народ полон решимости, и ничто нас не остановит", – объявил он своим сторонникам и журналистам, и добавил: "В этом процессе нет пути назад".

Ранее американский сенатор Марко Рубио распространил заявление, в котором предупредил о "последствиях" для венесуэльского режима в случае ареста Гуайдо.

"В очередной отчаянной попытке остановить борьбу венесуэльского народа за восстановление демократии и конституционного порядка диктатор Николас Мадуро вчера приказал своему незаконному Учредительному собранию заложить основу для возможной в будущем агрессии против временного президента Хуана Гуайдо. Соединенные Штаты и пятьдесят три другие страны признали законность Гуайдо, и любой шаг против временного президента будет иметь серьезные последствия", – говорится вы распространенном им заявлении.

Кроме политического кризиса, в Венесуэле продолжается и енергетический кризим, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на прошлой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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