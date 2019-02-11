В Венесуэле упал метеорит: видео
По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии
В Венесуэле упал метеорит. Видео опубликовали местные жители в Twitter.
На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.
По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.
Otro video del avistamiento del supuesto meteorito al caer la noche de este sábado #9Feb en Valencia / Via @rafa50032pic.twitter.com/taYYsJSCJF— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 10 февраля 2019 г.
Ранее мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит, сообщает местное издание Granma. Очевидцы стали выкладывать видеозаписи с места происшествия в социальные сети. Прохожие рассказывают, что видели столб дыма в небе, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва. На месте обнаружили каменные фрагменты, их происхождение устанавливается.
Ранее мы писали, что в небе над США сняли на видео загадочный объект. Падение космического тела зафиксировали камеры наблюдения.
Также мы писали, что в Японии на жилой дом упали осколки метеорита. Осколки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет упали на крышу жилого дома.
Ранее на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след, а на Луне был найден таинственный вход в подземелье.
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