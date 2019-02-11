В Венесуэле упал метеорит: видео

По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии

Фото: EFE/Referencial.

В Венесуэле упал метеорит: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0b6/3a0/5c60b63a0d92d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0b6/3a0/5c60b63a0d92d.jpg 2019-02-11T01:44:20+02:00 Другие страны По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии

В Венесуэле упал метеорит. Видео опубликовали местные жители в Twitter.

На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.

По данным местных СМИ, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны - Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.

Otro video del avistamiento del supuesto meteorito al caer la noche de este sábado #9Feb en Valencia / Via @rafa50032pic.twitter.com/taYYsJSCJF — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 10 февраля 2019 г.

Ранее мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит, сообщает местное издание Granma. Очевидцы стали выкладывать видеозаписи с места происшествия в социальные сети. Прохожие рассказывают, что видели столб дыма в небе, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва. На месте обнаружили каменные фрагменты, их происхождение устанавливается.

Ранее мы писали, что в небе над США сняли на видео загадочный объект. Падение космического тела зафиксировали камеры наблюдения.

Также мы писали, что в Японии на жилой дом упали осколки метеорита. Осколки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет упали на крышу жилого дома.

Ранее на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след, а на Луне был найден таинственный вход в подземелье.

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