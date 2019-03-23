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В Венесуэле уверяют, что санкции США против банков затронут почти 24 млн клиентов

Сегодня, 03:20

Кредитные организации лишены доступа к американской финансовой системе

Фото: Pixabay
В Венесуэле уверяют, что санкции США против банков затронут почти 24 млн клиентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg Другие страны Кредитные организации лишены доступа к американской финансовой системе

Введенные 22 марта Минфином США санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов в пределах Венесуэлы", — отмечается в заявлении. В связи с этим правительство Боливарианской Республики приняло решение осудить "объявленные правительством президента США Дональда Трампа односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры, которые оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения". "Народ и правительство Боливарианской Республики Венесуэла будут и впредь твердо защищать свою независимость и политический, экономический и культурный суверенитет", — подчеркивается в заявлении.

В пятницу Минфин США после ареста по обвинению в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро ввел санкции в отношении BANDES, находящегося в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay, венесуэльских банков Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela и расположенного в Боливии банка Banco Prodem S.A. Теперь эти кредитные организации лишены доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, при наличии таковых, будут заморожены.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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Тег банк, Венесуэла, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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