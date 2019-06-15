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В Венесуэле в мае состоялось свыше полутора тысяч протестов

15 июня, 03:03

Самое большое число манифестаций — 190 — прошло в штате Мерида

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Почти 1,55 тыс. акций протеста было зарегистрировано в мае в различных регионах Венесуэлы, что на 81% больше, чем за тот же месяц 2018 года. Такие данные обнародовала в пятницу в Twitter неправительственная организация "Центр наблюдения за социальной конфликтностью" из южноамериканской страны.

"В мае этого года число протестов практически удвоилось по сравнению с маем 2018 года", — говорится в записи. Самое большое число манифестаций — 190 — прошло в штате Мерида, за ним следуют такие регионы, как Тачира, Сукре и столица страны. Чаще всего, по данным НПО, граждане выходили на улицы с требованиями повысить зарплату, обеспечить соблюдение своих трудовых прав, а также гарантировать бесперебойное электро- и водоснабжение.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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ТАСС

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