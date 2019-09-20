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В Венесуэле в ресторане прогремел взрыв: есть пострадавшие

20 сентября, 06:24

Власти начали расследование

Фото: Twitter

Фото: Twitter

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По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в четверг сообщила газета "Насьональ".

По ее данным, инцидент произошел в четверг утром в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование. По предварительным данным, детонация могла произойти из-за утечки газа.

Напомним, в центре Львова 22 декабря минувшего года на проспекте Свободы произошел мощный пожар. Как сообщается в Facebook от имени активиста Игоря Зинкевича, в одном из павильонов произошел взрыв. В результате пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.

А жилой дом на четыре квартиры взорвался в Кропивницком. Причина – утечка газа. Ударной волной выбило окна, разрушило внутреннюю стену и повредило крышу. В момент взрыва в здании находилось восемь жителей. Никто не погиб. Одного жильца с ожогами забрали в больницу. Именно в его квартире и произошел взрыв. Спасатели предполагают, хозяин просто забыл выключить газ перед тем, как лечь спать.

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видео Венесуэла взрыв рестораны утечка газа

Источник: ТАСС

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