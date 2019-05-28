В Венесуэле власти готовы к переговорам с оппозицией – Мадуро

Представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba.

Власти Венесуэлы готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил президент Николас Мадуро.

По его словам, представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог". "Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта", — сказал Мадуро.

По его словам, в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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