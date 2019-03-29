В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы
Боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день
В Венесуэле возобновят работу граждан после вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
"В период обороны и контрнаступления в связи с террористическим нападением на нашу систему электроснабжения боливарианское правительство сообщает, что завтра, в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день. Проведение занятий на всех уровнях будет по-прежнему приостановлено", — заявил Родригес.
В понедельник Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации "атаки на национальную систему электроснабжения" министр обвинил политических противников исполнительной власти.
Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.
Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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