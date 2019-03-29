Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы

Сегодня, 02:33

Боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день

Фото: AFP
В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg Другие страны Боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день

В Венесуэле возобновят работу граждан после вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"В период обороны и контрнаступления в связи с террористическим нападением на нашу систему электроснабжения боливарианское правительство сообщает, что завтра, в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день. Проведение занятий на всех уровнях будет по-прежнему приостановлено", — заявил Родригес.

В понедельник Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации "атаки на национальную систему электроснабжения" министр обвинил политических противников исполнительной власти.

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, власти

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки

Сегодня, 01:15

Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Бразилия требует от российских военных покинуть Венесуэлу

Вчера, 22:30

По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате

Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Вчера, 21:35

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро

США призвали Евросоюз ввести санкции против Мадуро

Вчера, 16:34

Вашингтон призывает заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы

Интервенция США и "гумпомощь": в России сделали заявление по Венесуэле

Вчера, 12:34

Штаты могут атаковать Венесуэлу с островов Кюрасао, которыми им разрешили пользоваться Нидерланды

Оружие и санкции: как США могут поспособствовать свержению Мадуро

Вчера, 12:29

По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой