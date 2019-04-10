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В Венесуэле восстановили подачу электричества после пятого блэкаута подряд

Сегодня, 23:23

В сложностях с подачей электроэнергии власти Венесуэлы обвиняют США и оппозицию

Фото: AFP
В Венесуэле восстановили подачу электричества после пятого блэкаута подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d3/028/5ca0d3028e3a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d3/028/5ca0d3028e3a5.jpg Другие страны В сложностях с подачей электроэнергии власти Венесуэлы обвиняют США и оппозицию

Власти Венесуэлы утверждают, что восстановили электроснабжение в стране, однако предупреждают о плановых отключениях.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес предупредил, что пока электроэнергию будут подавать в режиме нормирования. Режим, предполагающий непродолжительное отключение электричества в некоторых частях Венесуэлы, начал действовать в начале апреля.

По словам Родригеса, проблемы с подачей электричества были связаны со сбоем в работе основной ГЭС Венесуэлы "Гури". В сложностях с подачей электроэнергии власти Венесуэлы обвиняют США и оппозицию. Ранее стало известно, что большая часть Венесуэлы в пятый раз с начала марта осталась без электричества. Перебои с электроснабжением затронули 20 из 23 венесуэльских штатов.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"


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Тег Венесуэла, США, свет, электричество, оппозиция, элекроэнергия, блэкаут

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Источник:

Интерфакс

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