В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки
Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных
Крупный пожар вспыхнул вблизи здания штаб-квартиры Боливарианской службы национальной разведки в столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета "Насьональ".
Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания неизвестны. Здание спецслужбы также используется как место содержания заключенных.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.
"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.
Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.
В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.
Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
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