В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки

Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Фото: Pixabay

В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg 2019-03-29T01:15:20+02:00 Другие страны Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Крупный пожар вспыхнул вблизи здания штаб-квартиры Боливарианской службы национальной разведки в столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета "Насьональ".

Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания неизвестны. Здание спецслужбы также используется как место содержания заключенных.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.

Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.

В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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