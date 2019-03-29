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В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки

Сегодня, 01:15

Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Фото: Pixabay
В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg Другие страны Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Крупный пожар вспыхнул вблизи здания штаб-квартиры Боливарианской службы национальной разведки в столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета "Насьональ".

Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания неизвестны. Здание спецслужбы также используется как место содержания заключенных.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что  Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сегодня" писали,  как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.


Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.

В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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Тег Венесуэла, пожар

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Источник:

ТАСС

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