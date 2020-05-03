В Венесуэле карантин привел к тюремному бунту: погибли 46 заключенных

В Венесуэле, на территории штата Португеза, в тюрьме Лос-Льянос произошел бунт, в результате которого погибли 46 заключенных, 75 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел после того, как чиновники запретили родственникам осужденных приносить им продукты. Это решение было принято, чтобы не допустить распространение коронавируса в тюрьме.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что серьезно обеспокоено инцидентом.

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В свою очередь министр тюрем Венесуэлы Ирис Варела пообещал, что ответственные за бунт будут наказаны.

Напомним, ранее в столице Аргентины Буэнос-Айресе заключенные тюрьмы в районе Вилья-Девото устроили массовый бунт, требуя спасти их от распространения коронавируса. Первые беспорядки начались после того, как арестанты узнали, что несколько человек в учреждении заражены вирусом.

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Они потребовали освободить тех, у кого есть повышенный риск заражения COVID-19. Заключенные подожгли матрасы и захватили несколько этажей здания, около десятка людей взобрались на крышу с требованием спасти их от смерти.

А в итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению нового коронавируса в стране, но заключенных это не остановило.

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О бунте в Черновицком СИЗО смотрите в видеоролике:

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