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В Венесуэле за время блэкаута задержали более 120 человек

Сегодня, 00:36

В Венесуэле число политических заключенных увеличилось до более 900 человек

Фото: AFP
В Венесуэле за время блэкаута задержали более 120 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a8/775/5c86a87756ad5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a8/775/5c86a87756ad5.jpg Другие страны В Венесуэле число политических заключенных увеличилось до более 900 человек

Свыше 120 человек были задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста во время масштабного отключения электричества во всей стране с 7 марта. Об этом заявил исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"С 7 марта до настоящего времени мы насчитали 124 задержания за участие в протестах", — заяивл он. Ромеро также отметил, что число тех, кого можно считать политическими заключенными, с января этого года увеличилось более чем на 300% — до 911 человек.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, протест, задержанные, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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