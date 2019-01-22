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В Венесуэле задержали военных за попытку свергнуть Мадуро

Сегодня, 03:02

Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их приверженцев

В Венесуэле задержали военных за попытку свергнуть Мадуро Другие страны Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их приверженцев

Власти Венесуэлы задержали 27 солдат по подозрению в подготовке к свержению президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщил глава учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает El Comercio.

"На данный момент 25 человек были задержаны на месте (на севере Каракаса), еще двоих задержали в других местах", – заявил он.

Накануне в Венесуэле группа военных предприняла попытку отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их приверженцев.

Ранее сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором. 

Ранее парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

Также сообщалось, что ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и обещали в знак протеста отозвать своих послов в Венесуэле.

Венесуэла, военные, свержение, мятеж, Мадуро

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