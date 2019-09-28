В Венесуэлу прибыли российские военные специалисты – Мадуро

По его словам, они прибыли чтобы "заниматься ремонтом"

/ Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что несколько дней назад в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники. Его выступление транслировалось в Twitter.

Мадуро уточнил, что в Венесуэле приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки.

По его словам, эта группа российских специалистов сменила в Венесуэле коллег, которые ранее вернулись на родину. Они, как утверждает Мадуро, "займутся ремонтом". Более подробно об их работе он не рассказал.

Реклама

Кроме того, Мадуро заверил, что в ходе своего недавнего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах". Венесуэльский президент заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен отправиться с визитом в Россию. Кроме встречи с Владимиром Путиным он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний.

Кроме того, Мадуро решил провести военные учения в Венесуэле. Также он распорядился усилить контроль на границе с Колумбией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама