В водах Амазонки обнаружили "живой электрошокер"

В водах Амазонки исследователи обнаружили новый вид угря с рекордным для живых существ электрическим разрядом. Рыба может генерировать напряжение до 860 вольт. Для сравнения, в обычной розетке – 220 вольт.

В целом, ученые исследователи более сотни особей электрических угрей и сделали еще одно открытие – оказалось, что существует не один вид этой рыбы, а целых три разных.

Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить животное.

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