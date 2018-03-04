В Восточной Гуте за две недели погибли почти 600 человек – ООН

В регионе усиливаются бои, гибнет все больше людей

За две недели в сирийском районе Восточная Гута погибли около 600 человек, свыше двух тысяч получили ранения.

Такие данные обнародовал в воскресенье, 4 марта, региональный представитель ООН в Сирии Панос Мумцис, сообщает DW.

"В окруженной сирийскими войсками Восточной Гуте с 18 февраля в результате авиаударов и обстрелов погибли около 600 человек, более 2 000 получили ранения", – говорится в сообщении.

По словам Мумциса, в регионе усиливаются бои, гибнет все больше людей, продолжают поступать сообщения о голоде среди населения и нанесении ударов по больницам.

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Он заявил об эскалации насилия в Восточной Гуте и подчеркнул, что "коллективное наказание гражданского населения просто неприемлемо".

Ранее стало известно, что силы президента Сирии Башара Асада, поддерживаемые Россией, захватили и контролируют десять процентов осажденного района Восточная Гута.

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии. В ООН сообщили, что в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь.