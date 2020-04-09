Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В ВОЗ напомнили о важной необходимости мыть руки из-за коронавируса

9 апреля, 05:31

Елена Кузьмич

Вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт

Из-за того, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук.

"В связи с этим ВОЗ выпустил Временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения трансмиссии вируса COVID-19. Гигиена рук рассматривается в документе как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения в сообществе нового коронавируса COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации были подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

Реклама

Документ также содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений.

В тренде
Коронавирус в Бельгии: выписанных из больниц за сутки впервые больше, чем поступивших

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

Ранее Трамп уже заявлял, чтонамерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ гигиена руки коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 8 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 8 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 8 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 8 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...