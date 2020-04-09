В ВОЗ напомнили о важной необходимости мыть руки из-за коронавируса

Вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт

Из-за того, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук.

"В связи с этим ВОЗ выпустил Временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения трансмиссии вируса COVID-19. Гигиена рук рассматривается в документе как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения в сообществе нового коронавируса COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации были подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

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Документ также содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

Ранее Трамп уже заявлял, чтонамерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

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