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В ВОЗ объяснили, сколько дней составляет инкубационный период при заболевании, вызванном коронавирусом

20 февраля, 00:23

Он может длиться от «нуля до 14 дней»

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней. Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

ВОЗ ссылается на проведенные в мире исследования, анализ статистических данных и результаты математического моделирования. Подчеркивается, что "согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет 5-6 дней". Вместе с тем он может длиться от "нуля до 14 дней". В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от 2 до 10 дней.

Как следует из информационного бюллетеня, коэффициент летальности, представляющий собой "общее число смертей, поделенное на число подтвержденных случаев в определенное время", составляет, по информации Китайского центра профилактики и контроля заболеваний, 2,3%. За основу при подсчетах была взята статистика 11 февраля. Что касается ситуации вне пределов Китая, то, как подчеркивает ВОЗ, коэффициент летальности там ниже, чем в КНР. Вместе с тем, по мнению организации, "пока очень рано делать заключения" о том, действительно ли существует различие в уровне смертности в Китае и за его пределами, поскольку окончательных сведений о числе выздоровевших и умерших за пределами этой страны нет.

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По оценкам ВОЗ, уровень смертности с учетом как диагностированных, так и не охваченных статистикой случаев, может составлять при этом заболевании от 0,3% до 1%.

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пневмония ВОЗ болезни коронавирус инкубационный период

Источник: ТАСС

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