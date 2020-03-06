В ВОЗ пока не уверены, исчезнет ли коронавирус летом

«Пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях», - заявили в ВОЗ

Пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – сказал он.

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"Это ложная надежда – полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", – добавил Райан.

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Напомним, что коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 6 марта, в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Сейчас много заражённых в Китае, Южной Корее, Иране.

Напомним, что основным источником распространения инфекции в Европе остается Италия. Именно там вирусом заразился 40-летний житель Черновцов, который стал первым инфицированным человеком на территории Украины.

Больше о распространении инфекции и реакции украинцев на это читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

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